Гипермаркет Петрозаводска трижды за сутки подвергался набегам похитителей

Одну из правонарушительниц жажда настигла прямо в торговом зале, и она выпила пачку сока, забыв заплатить за него, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

На днях группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии несколько раз выезжали на охраняемые объекты. Тревожные кнопки были нажаты в торговых заведениях Петрозаводска и Кондопоги.

Так, сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны три раза выезжали в один из гипермаркетов. Росгвардейцы задержали двух нарушительниц, 25 и 55 лет, а также 18-летнего юношу. Граждане попались на хищении товаров: одежды, молочной продукции и мармелада. Одна из задержанных совершила порчу товара – выпила коробку сока в торговом зале.

А в сетевом магазине Кондопоги был задержан 19-летний местный житель, который ранее совершил хищение 6 плиток шоколада из данного торгового заведения. Общая сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.

Представители Росгвардии передали задержанных полиции.