Дмитрий Нагиев ликвидирует свой бизнес в Карелии

Петербургская компания одного из самых высокооплачиваемых актёров страны, занимающаяся развитием карельского туризма, закрывается.

Как стало известно 47news, 27 января запущен процесс ликвидации ООО "Соул Кэмп", совладельцем которого является шоумен Дмитрий Нагиев. Компания занималась развитием глэмпинга – гламурного кемпинга – на берегу лесного озера Пайкъярви в Лахденпохском районе Карелии недалеко от Рускеалы. На территории лагеря с люкс-шатрами из натурального хлопка, предлагались разнообразные активности, в том числе был обустроен специальный шатёр для занятия йогой.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", владельцами ликвидируемого ООО "Соул Кэмп" являлись три физических лица: Дмитрий Нагиев – 20%, Софья Сердюк – 40%, Юлия Мельникова – 40%. Известный артист не скрывал своё неравнодушие к карельскому лагерю, но предпочитал его называть "кемпингом друзей".

Сын шоумена и тоже актёр Кирилл Нагиев также занимался развитием "Соул Кэмп". В прессе он не раз пересказывал идею создания "лесного отеля" в регионе, где он привык отдыхать с детства. В лагере он встречал гостей и приглашал их в лично построенную баню.

47news спросил через мессенджеры и соцсети у Софью Сердюк, непосредственно выступающей ликвидатором ООО "Соул Кэмп", а также Кирилла Нагиева о причинах закрытия фирмы и будущего проекта. Идеологи "марьяжа пятизвездочного отеля и кемпинга" не ответили. На сайте базы отдыха опубликован анонс о встрече в будущем году, но номер бронирования не отвечает.

В августе 2019 года кемпинг в рамках своей инспекторской проверки по Лахденпохскому и Сортавальскому районам посетил глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков. Хозяева "Соул Кэмпа" попросили его помочь с оформлением в аренду дополнительного участка земли.