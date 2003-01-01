Глав муниципалитетов хотят защитить от штрафов за не расселенное аварийное жилье

В Совете Федерации предложили не штрафовать руководителей муниципальных образований, которые не могут расселить аварийные дома из-за отсутствия финансирования.

Сенаторы обратили внимание на рост числа исков в суды о понуждении органов местного самоуправления выплатить собственникам помещений в аварийных домах возмещение — выкупную цену за жилье. Речь идет об «аварийке», которая не включена в государственные и муниципальные программы расселения в связи с отсутствием соответствующего финансирования. Но главы муниципалитетов по решению судов должны удовлетворить исковые требования граждан и часто привлекаются к административной ответственности — штрафам. Все это несет дополнительную финансовую нагрузку на местные бюджеты, в которых не было и нет денег на расселение аварийного жилья. Данная проблема вызвала на пленарном заседанию Совета Федерации 12 ноября бурную дискуссию.

По мнению парламентариев, муниципалитеты, проигрывая суды по искам, которые зачастую инициируются прокуратурой, не способны справиться с проблемой аварийного жилья. Например, в Прокопьевске Кемеровской области судами рассмотрено 172 иска. Прогнозированные расходы города на исполнение судей решений — более одного миллиарда рублей.

— В новостных лентах в Карелии практически ежедневно можно встретить информацию о том, что прокуратура встала на защиту жилищных прав граждан. Надзорное ведомство выполняет свою работу, справедливо требуя того, что люди имеют право получить по закону. Но главы муниципалитетов из-за скудности бюджетов не могут выполнить требования. В результате потом возбуждаются уголовные дела за халатное отношение к исполнению служебных обязанностей. Это серьезная проблема, которая нуждается в решении, — сказал сенатор.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручения сенаторам отработать данную тему.

— По форме все правильно, а по сути, извините, это идиотизм какой-то. Нельзя дальше голову в песок прятать. Нужно отработать систему контроля. За что штрафовать главу муниципального образования, если у него реально нет финансовых ресурсов?! Из муниципалитетов разбегаются кадры, потому что прокуратура формально действует правильно, а, по существу, получается негативная история. Давайте практику отработаем, чтобы прокуратура, которая должна осуществлять должный контроль над исполнением законодательства, и губернаторы, и муниципалы, одинаково понимали проблему и одинаково ее решали, — отметила спикер палаты регионов.