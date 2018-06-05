Глава администрации Лахденпохского района ушел в отставку

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Владислав Вохмин, который возглавлял администрацию Лахденпохского района Карелии, ушел в отставку.
"Вчера был последний рабочий день Владислава Дмитриевича. Он ушел в отставку", - сказали в приемной администрации.
Информацию об отставке "Столице на Онего" подтвердил и сам Владислав Вохмин, который воздержался от комментариев.
Ранее Владислава Вохмина критиковал первый заместитель главы Карелии Александр Чепик.
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