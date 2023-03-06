Глава администрации Медвежьегорского района Карелии извинился за инцидент в приюте для животных

Руководитель муниципального приюта уволился с должности по собственному желанию.

Директор Административно-хозяйственного центра Медвежьегорского района Игорь Деревягин, попавший в скандальную историю с дракой в муниципальном приюте для безнадзорных животных, уволился с должности по собственному желанию. Об этом сообщил сегодня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава районной администрации Максим Антипов.

«Каковы бы не были обстоятельства и как бы не разворачивались события, руководитель учреждения не должен был терять самообладания и доводить дело до открытого конфликта, особенно учитывая тот факт, что речь идёт о конфликте с женщиной, – написал Антипов. – Администрация района планировала начать служебное расследование данного инцидента, отстранив Игоря Деревягина от исполнения обязанностей руководителя на время его проведения. Но Игорь Валерьевич принял решение уже сейчас уйти с занимаемой должности».



По словам главы районной администрации, приказ об увольнении подписан. Антипов назвал решение Деревягина правильным:

«Он сумел найти в себе силы, чтобы принять последствия своих действий. Конечную точку в этой истории теперь, видимо, поставят следственные органы, с заявлениями к которым обратилась каждая из сторон конфликта. Я же в свою очередь приношу извинения всем жителям нашего района и республики, которых задела или расстроила эта история»,

Подробнее о произошедшем в медвежьегорском приюте для безнадзорных животных читайте в статье «Обстановка радует».

