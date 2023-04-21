Глава администрации национального района Карелии ушла с должности после 15 лет работы

На заслуженный отдых ушла руководитель администрации Калевальского района Валентина Булавцева.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об уходе с должности руководителя администрации Калевальского района Валентины Ильиничны Булавцевой, проработавшей в этой должности 15 лет.

«Безусловно, за это время сделано многое. Калевальцы — активные участники многих социально важных проектов. А как жители боролись за право в 2021 году праздновать День республики на своей территории! И победили! Благодаря этому у района появилась дополнительная возможность обновить объекты культуры, отремонтировать дороги, благоустроить территории. Здесь всегда с радостью ждут гостей — у района большой туристический потенциал, и это тоже придает импульс экономике», — написал глава республики на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков поблагодарил Валентину Булавцеву за самоотдачу и высокий профессионализм и выразил уверенность, что коллеги продолжат благие начинания экс-главы администрации в Калевальском районе.