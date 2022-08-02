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Глава администрации Олонецкого района ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Новости. Общество
15:19, 09 Августа 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Вадим Мурый расскажет о расселении аварийного жилья, благоустройстве и ближайших планах по социально-экономическому развитию муниципалитета

Как изменился Олонецкий район за последние 2–3 года? Что делается для улучшения качества водоснабжения и водоотведения? Как проходит расселение граждан из аварийного жилищного фонда? Какие территории будут благоустроены в 2022 году? На эти и другие вопросы в прямом эфире в рамках проекта «Объясняет ЦУР» ответит Глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый.

Свои вопросы гостю прямого эфира вы можете задать в группе «Республика Карелия» «Вконтакте»  или в «Одноклассниках» , а также в паблике Центра управления регионом республики Карелия.

Начало трансляции 11 августа в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте»  и «Одноклассниках», а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

«Объясняет ЦУР» — информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении, экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.

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