Глава администрации Пряжинского района вручил награду родными погибшего на СВО земляка

Дмитрий Буевич передал родителям Галине Григорьевне и Юрию Николаевичу Орден Мужества, которым их сын был удостоен посмертно.
Глава администрации Пряжинского района Дмитрий Буевич совместно с военным комиссаром Пряжинского и Прионежского районов Евгением Петровым встретился с родными погибшего в ходе специальной военной операции на Украине Антона Юрьевича Миронова. Об этом сообщили в паблике администрации Пряжинского района.
Дмитрий Буевич передал родителям Галине Григорьевне и Юрию Николаевичу Орден Мужества, которым сын был удостоен посмертно указом президента России.
«Соболезнуем родным и близким. Вечная память герою», — написали в источнике.
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