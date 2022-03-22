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Глава администрации района Карелии Болгов лишен прав за пьяное вождение

Новости. Криминал
11:03, 23 Марта 2022
фото: Олег Болгов / ВК

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Мировой суд лишил водительских прав и оштрафовал главу администрации Лахденпохского района Олега Болгова, который был пойман за рулем в нетрезвом виде.

Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов получил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишился водительских прав на полтора года за нахождение за рулем в нетрезвом виде. Соответствующее решение принял мировой судья судебного участка Лахденпохского района Александр Шиляев. Текст постановления опубликован на сайте суда.

Как указано в судебном постановлении, ночью 25 декабря прошлого года Олег Болгов у дома № 2 на ул. Суворова в городе Лахденпохья управлял автомобилем в нетрезвом виде. Его машину остановил наряд ДПС.  При общении у Болгова был выявлен резкий запах алкоголя изо рта. Он был отстранен от управления.

Показания прибора измерения составили 0,29 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом чиновником воздухе. Олег Болгов не согласился с результатом освидетельствования, после чего был направлен для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.  В Сортавальской ЦРБ провели освидетельствование районного чиновника, в результате которого было также установлено состояние опьянения: показания прибора измерения составили 0,266 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Также в распоряжении суда имеется справка Сортавальской ЦРБ, согласно которой в моче у Олега Болгова установлено наличие 0,31 г/л этанола.

В постановлении суда указано, что Олег Болгов неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В этот раз глава районной администрации в суд не явился. Дело было рассмотрено без его участия.

Ранее Олег Болгов занимал должность прокурора Суоярвского района.

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