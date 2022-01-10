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Глава администрации района Карелии Дмитрий Петров ушел в отставку

Новости. Политика
14:43, 11 Января 2022
фото: © паблик вконтакте «Лидеры Карелии — 2020»/https://vk.com/lider_rk

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Дмитрий Петров, возглавлявший администрацию Кемского района, покинул свой пост.

Дмитрий Петров ушел с поста главый администрации Кемского района. Эту информацию он подтвердил корреспонденту «Столицы на Онего».

«Я не устал, но я ухожу», — заявил Дмитрий Петров. Он сообщил, что подготовит пост в соцсети, в котором опишет причины своей отставки. Он пояснил, что одной основной причины для ухода с поста у него нет.

Напомним, Дмитрий Петров был назначен главой администрации Кемского района в феврале 2020 года. Петров является суперфиналистом конкурса «Лидеры Карелии» и бывшим игроком КВН.

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Комментарии

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Васья
2022-01-11 16:04:25
А так хорошо в ВКонтакте сидел , так душевно писал . Всех контактишей в отставку надо отправлять , надоели .
кир
2022-01-11 15:59:06
А вы хоть бригадой или мастерским участком руководили, были начальником учреждения или фирмы? Большинство нет, - сказал опытный кот. И в армии командирами не были. Не знают как этот хлеб даётся. :)
Житель Карелии
2022-01-11 16:09:15
кир, руководили))) и порядку было больше.
Васья
2022-01-11 16:08:57
кир, один ты универсал , везде спец и весь трындец :)
Житель Карелии
2022-01-11 15:39:31
Это этот КВНщик, который грозился позакрывать магазины если народ не вакцинируется? Держит в руках диплом и кубок "Лидеры Карелии"- не он ли допустил масштабную аварию на сетях и оставил Кемь без воды ? Ой, а кто это его награждает? Тоже "Лидер Карелии"? Ну как так то , г-н Чепик? Нам такие "лидеры" нужны! Возьмите его в замы. Когда вы уедете на повышение в Москву (это я загадал желание Дедушке Морозу), то этот бывший КВНщик станет на ваше место и тогда уж мы заживём!
Майкл
2022-01-11 15:34:30
Это единственный глава района, который реально работал, не ленился.
Teатральный критик
2022-01-11 15:25:45
Правильно и сделал. Достали нытики
Изя
2022-01-11 15:16:52
Клоун , может в Казахстан к террористам махнул ? )))))))))))) :)
Саныч
2022-01-11 14:53:40
КВН - это жизнь.
Изя
2022-01-11 15:22:45
Саныч, Чепик с ним не ушёл ??))) :)
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