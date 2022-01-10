Глава администрации района Карелии Дмитрий Петров ушел в отставку

Дмитрий Петров, возглавлявший администрацию Кемского района, покинул свой пост.

Дмитрий Петров ушел с поста главый администрации Кемского района. Эту информацию он подтвердил корреспонденту «Столицы на Онего».

«Я не устал, но я ухожу», — заявил Дмитрий Петров. Он сообщил, что подготовит пост в соцсети, в котором опишет причины своей отставки. Он пояснил, что одной основной причины для ухода с поста у него нет.

Напомним, Дмитрий Петров был назначен главой администрации Кемского района в феврале 2020 года. Петров является суперфиналистом конкурса «Лидеры Карелии» и бывшим игроком КВН.