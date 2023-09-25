«Погибли наши ребята», - глава администрации Сегежского района сообщила о двоих погибших на СВО земляках

Скорбные вести сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева.
О гибели двоих жителей республики сообщила на своей странице в соцсети глава администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева.
«Горечь утраты. Скорбные вести, друзья», — написала Марина Гусева.
«Наши ребята, надвойчане, погибли, защищая Родину», — рассказала глава администрации района.
Погибли рядовой Суханов Алексей и младший сержант Евсеев Никита.
«Соболезную родным, разделяю горе близких. Невосполнимая потеря», — написала автор поста.
«Ради мирного неба. Ради нас с вами. Память об Алексее и Никите будет передаваться от нас нашим детям, внукам, будущим поколениям», - добавила глава администрации Сегежского района.
Марина Гусева уточнила, что о месте и времени прощания с героями сообщит позже.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание