Глава администрации Сортавальского района Карелии купил дрон бойцам в зоне спецоперации

Руководитель администрации Сортавальского района Карелии Леонид Гулевич вместе со своим другом Ильёй Макарьевским купили квадрокоптер для мобилизованных на Украину.

На своей странице в соцсетили Леонид Гулевич написал, что покупку квадрокоптера для бойцов СВО поддержали и его жена, и дочь.

«Решили, что купим именно его. Ведь дрон может облегчить выполнение боевых задач, спасти жизни наших парней!» - написал Гулевич.

Аппарат он уже передал. Скоро его доставят по назначению.

«Дроны используются сейчас как разведчики. В основном это мониторинг, пеленгация, слежение за целью. Думаю, что бойцам он поможет», - поделился глава администрации Сортавальского района.

По словам Леонда Гулевича, с начала мобилизации жителям Сортавальского района, кто находился всё это время на боевом слаживании, оказывали помощь предприниматели, общественные объединения, неравнодушные жители района.