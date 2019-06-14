Глава администрации Суоярвского района Болгов покинул свой пост

Олег Болгов перешел на новую муниципальную должность в Приладожье

На своей странице в соцсети глава суоярвской администрации Олег Болгов опубликовал в своем аккаунте прощальный пост, уходя с должности, в которой проработал два года.

"Уважаемые жители Суоярвского района, сегодня завершаю работу в должности главы администрации муниципального образования Суоярвский район. За эти два года я и команда администрации постарались сделать все возможное для нашего района, города и жителей. Многое было сделано, многое еще предстоит сделать. От всей души желаю Суоярвскому району и его жителям удачи, успехов и процветания! Всем жителям желаю быть добрее, позитивнее и ответственнее, и тогда точно все получится!".

Как стало известно "Сторлице на Онего", на сегодняшний день временно исполняющей обязанности главы администрации Суоярвского района стала замглавы по социальным вопросам Татьяна Тишкова. Конкурс на должность главы администрации будет объявлен во вторник, 18 июня, на внеочередной сессии депутатов Суоярвского района.

Сам Олег Болгов с должности главы администрации Суоярвского района пересел в кресло замглавы Лахденпохского района.