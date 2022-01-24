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️Глава администрации Суоярвского района Карелии поблагодарил «Россети Северо-Запад» за оперативную работу в новогодние праздники

Новости. Общество
12:37, 25 Января 2022
фото: © «Россети Северо-Запад»

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Руководитель адмнистрации Суярвского района Роман Петров отметил, что работы компании «Россети Северо-Запад» повысят надежность электроснабжения отдалённых участков.

В 2021 году «Россети Северо-Запад» по программе повышения надежности электроснабжения в Карелии заменили на линии Вешкелица-Кашаламби в Суоярвском районе 10,5 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), устойчивый к непогоде, и смонтировали 110 опор. Также энергетики отремонтировали распределительные сети в поселке Райконкоски.

В 2022 году энергетики смонтируют 50 км СИП и более 400 опор на линиях Пийтсиеки-Вегарус и Найстеньярви-Суоеки.

Роман Петров отметил, что работы повысят надежность электроснабжения отдалённых участков Суоярвского района.

«Благодарим вас за проделанную работу и надеемся на дальнейшее сотрудничество в области повышения надежности сетей электроснабжения на территории Суоярвского района», - сказал глава администрации.

«Россети Северо-Запад» ведут постоянную системную работу по повышению надежности электроснабжения Республики Карелия. С 2018 года в регионе действует программа повышения надежности электроснабжения. Энергетики уже расширили 221 гектар просек и заменили более 300 км неизолированный провода на самонесущий изолированный.

Благодаря этой работе средняя продолжительность отключений снизилась в 2 раза по сравнению с 2018 годом. Общее количество нарушений электроснабжения в Республике Карелия этой зимой было значительно меньше, чем в других регионах, несмотря на то, что через Северо-Запад прошло сразу несколько мощных циклонов, которые привели к сверхнормативным нагрузкам на сеть. Из 63 участков ЛЭП, где провод заменили на СИП, технологические нарушения были лишь на 3.

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