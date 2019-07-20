Глава дайвинг-клуба из Петрозаводска рассказал о допросах и обысках после пропажи в Баренцевом море двух ныряльщиков

Дайвер-инструктор из Петрозаводска Дмитрий Беленихин рассказал о допросах и обысках после пропажи в Баренцевом море двух ныряльщиков и повторно заявил о своей невиновности в происшедшем.

"Друзья, спасибо за поддержку, я очень переживаю и сочувствую родным, которым готов оказать любую помощь. Я понимаю, что вам очень тяжело, и разделяю ваше горе, переживая случившееся как личную трагедию, - написал Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети. - Я не мог остаться на Баренцевом, так как в Петрозаводске было необходимо мое присутствие для проведения допросов и обысков. Если бы мне позволили, я бы продолжил поиски, но вероятно, в ближайшие минуты я уже не смогу пользоваться даже интернетом.

Поверьте, я не виноват, и с Павлом и Сашей произошло что-то невероятное, иначе мы нашли бы их. Если бы они были не вдвоем, то исчезло бы 4 человека, или больше. Все 7 человек, кто проходили обучение с Павлом и Ольгой знают, что они получили хорошие навыки, пройдя курс и сдав экзамен; все четверо, кто нырял с ребятами два дня перед трагическим событием, подтвердят, что они были полностью готовы к самостоятельным погружениям, и я никогда в жизни, ныряя в течение 20 лет, не подверг бы кого-нибудь опасности. Сотни моих учеников и мои коллеги, лучшие инструктора России и отдельных стран зарубежья, подтвердят мои слова, и ни на секунду не усомнятся в моей ответственности и компетентности.

Ещё раз спасибо за поддержку сотням людей, что позвонили или написали мне, родным и близким. Если позволят, окажу любую помощь родным пропавших, которым бесконечно соболезную, если нет, думаю, когда пройдет шок, вы поймёте, что я не виноват. Боюсь, что выходить на связь больше не смогу, и спасибо всем, кому я небезразличен".

Ранее мурманское управление МЧС сообщало, что 16 июля поступила информация о происшествии с дайверами в результате планового погружения с инструктором в районе населенного пункта Лиинахамари, мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива.

Северо-западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Под версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.

"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте управления.

Одни из пропавших дайверов – 47-летний петрозаводчанин Павел Попов.