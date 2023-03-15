Глава фермерского хозяйства в Карелии оштрафована за мошенничество с грантами

В Медвежьегорском районе глава фермерского хозяйства похитила деньги, выделенные на приобретение участка, сообщили в МВД Карелии.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ЭБиПК МВД Карелии выявлена схема хищения бюджетных средств, выделяемых в качестве субсидий. Преступление инкриминировалось жительнице Медвежьегорского района — главе одного из крестьянских фермерских хозяйств. Установлено, что ею были похищены порядка 370 тысяч рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Деньги предназначались на приобретение участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Фигурантка предоставила документы купли-продажи, где была указана стоимость участка, превышающая истинную. Таким образом, она совершила хищение бюджетных средств.

Сотрудники ЭБиПК собрали доказательную базу, достаточную для возбуждения уголовного дела по статье «мошенничество». В настоящее время оно рассмотрено в суде, фигурантка признана виновной. Приговор суда — уголовный штраф в сумме 120 тысяч рублей. Кроме того, в целях возмещения причиненного государству материального ущерба наложен арест на автомобиль осужденной, который приобретался в том числе на выделенные деньги.