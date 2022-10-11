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Глава горсовета Петрозаводска дала советы, как быть в тонусе зимой

Новости. Общество
10:54, 06 Декабря 2022
фото: © freepik

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Председатель Петросовета Надежда Дрейзис назвала продукты-антидепрессанты.

Главврач Городской детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис рассказала на своей странице в соцсети, что нужно есть, чтобы быть в тонусе зимой.

По словам спикера горсовета, в прохладные хмурые дни они особенно нужны организму шоколад, каши, морская капуста, бананы и мясо.

«Тёмный горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 78% способствует выработке серотонина. Он делает нас счастливее. Магний в его составе позволяет бороться со стрессом», — пишет Дрейзис.

Среди каш главврач выделяет овсяную и гречневую, где содержится высокий уровень аминокислоты триптофана.

«Когда мы едим кашу, в организме вырабатывается инсулин. Он доставляет триптофан к мозгу, где тот становится серотонином», — отметила Надежда Дрейзис.

В морской капусте много витамина В, который положительно влияет на работу надпочечников, регулирующих уровень адреналина в организме.

«Адреналин улучшает эмоциональный фон, предотвращает депрессию и хроническую усталость», пишет спикер Петросовета.

Бананы помогают при плохом настроении, проблемах со сном, тревожности, депрессии, усталости.

«Всё благодаря триптофану, который преобразовывается в серотонин. Витамин В6 в составе бананов защищает нервную систему от негативного воздействия», — отметила Дрейзис.

Не стоит забывать жителям республики и о курице, говядине, свинине. Эти продукты содержат аминокислоту тирозин.

«Она увеличивает уровень дофамина — гормона счастья. Мясо повышает концентрацию внимания, улучшает память. Витамин В2 в его составе помогает при депрессии и бессоннице», — подытожила спикер горсовета.

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