Глава горсовета Петрозаводска поделилась рыбацким счастьем

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала, как сходила на рыбалку.
«Друзья, рыбацкое счастье от размера рыбы не зависит! Сегодня попытали удачу на озере с донками. Яркое солнце, морозец, сине-бирюзовый лёд, который можно сравнить с переливающимися драгоценными камушками. Отдых просто сказочный», — написала Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети.
А если вы спросите: «Как улов?», то спикер готова ответить вам по-рыбацки: «На уху хватит!».
Ранее спикер Петросовета как врач успокоила всех, у кого «глаз дергается».
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