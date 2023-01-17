Глава горсовета Петрозаводска поделилась рыбацким счастьем

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала, как сходила на рыбалку.

«Друзья, рыбацкое счастье от размера рыбы не зависит! Сегодня попытали удачу на озере с донками. Яркое солнце, морозец, сине-бирюзовый лёд, который можно сравнить с переливающимися драгоценными камушками. Отдых просто сказочный», — написала Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети.

А если вы спросите: «Как улов?», то спикер готова ответить вам по-рыбацки: «На уху хватит!».

Ранее спикер Петросовета как врач успокоила всех, у кого «глаз дергается».