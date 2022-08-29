Глава горсовета Петрозаводска поделилась советами по сохранению зрения у школьников

Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис рассказала, как сохранить зрение детям во время учебного года.

На своей странице в соцсети спикер городского совета Петрозаводска Надежда Дрейзис опубликовала советы офтальмолога, как сохранить зрение школьника во время учебы.

Так, чтобы сохранить зрение, школьникам следует регулярно гулять и соблюдать режим дня. Ребенку необходимо во время перемен участвовать в активных играх, требующих быстрой реакции и смены фокуса (например, играть в настольный теннис). Важно сократить время работы с гаджетами: ими можно и нужно пользоваться во время учебы, но в перерывах между уроками лучше обойтись без них.

Как отметила Дрейзис, детям необходимо гулять не менее двух часов в день при естественном освещении и делать гимнастику для глаз. Кроме того, важно соблюдение режима дня: спать надо не менее семи-восьми часов и при этом ложиться стоит не позднее десяти вечера.

«Необходимо соблюдать рекомендации по чтению: расстояние от глаз до предмета, с которого читает ребенок, равна длине от локтя до кончика указательного пальца. Положение книги или гаджета должно быть перпендикулярным линии взора», — пишет спикер Петросовета и главный врач детского поликлиники № 1.

Ранее председатель Петросовета встала на гвозди и отправила фото на конкурс.