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Глава горсовета Петрозаводска рассказала о Хаги Ваги и Киси Миси

Новости. Общество
14:23, 11 Августа 2022
фото: Алина Райберн / РБК

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Председатель Петросовета Надежда Дрейзис не рекомендует детях до трех лет играть с популярными игрушками Хаги Ваги и Киси Миси.

Глава Петрозаводского городского совета, главный врач детской городской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис рассказала на своей странице в соцсети о популярных у детей игрушках — персонажах из компьютерной игры-ужастика Poppy Playtime.

«Дети гуляют с Хаги Ваги и Киси Миси на детских площадках, носят с собой в детский сад, берут в дорогу и очень расстраиваются, если вдруг теряют. Кто же такой этот Хаги Ваги и почему он так популярен? Это синий мохнатый монстр с треугольной улыбкой, острыми акульими зубами, коротким тельцем и длинными конечностями. Видок у него нелепый и страшноватый, но детям очень нравится», — пишет Надежда Дрейзис.

Причинами популярности этой игрушки, по мнению спикера Петросвета, стали эмоции и активный пиар через соцсети.

«Даже если ты знать не знаешь этого Хаги Ваги, то по классике ранжирования ленты — тебе все равно придется его увидеть. Дети не разбираются в причинах. Они смотрят видео, испытывают эмоции и хотят себе такую же игрушку», — констатирует глава горсовета.

По мнению Дрейзис, Хаги Ваги в глобальном смысле не наносит вред психике ребенка.  Но детям до трех лет она бы не рекомендовала играть с этим монстром.

«Каждая игрушка несёт определенный смысл. Синий, мохнатый монстр с кривой улыбкой и острыми зубами — не самый лучший пример для сюжетной игры и подражания у детей до 3 лет. Если же ребенок постарше проживает с этой игрушкой разные эмоции, она его не пугает, не вызывает страхи, то риск негативного влияния на психику сводится к 0», — отметила главврач детской поликлиники.

Ранее Надежда Дрейзис предупредила жителей Карелии о зуде купальщика.

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