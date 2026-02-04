В России заявили о большом количестве грубых нарушений в авиационной отрасли

На сессии НАИС-2026 глава Госавианадзора Владимир Ковальский привёл статистику, свидетельствующую о тревожной тенденции грубых нарушений в гражданской авиации.

Речь идёт о допуске к полётам неисправных самолётов, фальсификации работ по техобслуживанию и системных нарушениях при ремонте, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Ключевые нарушения, названные главой ведомства:

— Невыполнение в полном объёме требований директив лётной годности;

— Допуск к полётам воздушных судов с незавершённым техобслуживанием и неустранёнными дефектами;

— Проведение доработок и ремонтов с нарушениями требований ФАП-21, без привлечения уполномоченных организаций;

— Игнорирование технологии работ, запретов на перестановку компонентов, несоблюдение условий среды;

— Отсутствие процедур контроля при устранении повторяющихся дефектов и несвоевременное проведение структурных ремонтов;

— Особую тревогу вызывает практика фиктивного выполнения работ.

— В головах ряда, так скажем, недобросовестных сограждан порог допустимости становится всё ниже и ниже: «Да, мы сфальсифицировали, но эти работы не влекут угрозу безопасности полётов». Куда же дальше? Что за степень падения? — сокрушается Владимир Ковальский.

За 2023–2025 годы более 480 воздушных судов были отстранены от эксплуатации на различные сроки до устранения нарушений, выявленных Госавианадзором .

Ситуация вынуждает государство ужесточать регулирование и применять более серьёзные меры для пресечения грубейших нарушений, угрожающих безопасности полётов.

Напомним, объявлен авиарейс из Петрозаводска в Сочи на весенние каникулы.