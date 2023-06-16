Глава Ильинского поселения: «Стремимся, чтобы наш поселок становился уютнее»

Марина Стафеева рассказала, как при поддержке «Единой России» в поселении реализуют проекты благоустройства.

Работа по программам инициативного бюджетирования стала одной из главных тем конференции Карельского регионального отделения «Единой России», состоявшейся в Петрозаводске. Опытом в реализации проектов благоустройства поделилась глава Ильинского сельского поселения, секретарь первичной партийной организации Марина Стафеева.

«В Ильинском сельском поселении действуют три первичных отделения партии «Единая Россия». В нашем первичном отделении «Ильинское-2» - 17 членов партии. Это одни из самых инициативных жителей поселка, которые работают единой командой и делают много добрых и полезных дел в Ильинском. Мы стремимся к тому, чтобы наш поселок становился уютнее и комфортнее. И работаем вместе с активными жителями, которых у нас немало», - рассказала Марина Стафеева.

В Ильинском развивается территориальное общественное самоуправление. Первичное отделение партии не только оказывает в этом всю необходимую поддержку, но и активно участвует в реализации проектов.

«Помогли нашим ТОСам «Хуторок», «Четверка», «Ильинка» провести организационные собрания, подготовить документы для регистрации и заявки на республиканский конкурс в Министерство национальной и региональной политики Карелии. И получили отличные результаты! Благодаря победе в конкурсе в ТОС «Хуторок» появились новый асфальт и контейнерная площадка по ул. Мошкина. ТОС «Четверка» установил новую контейнерную площадку для твердых коммунальных отходов. ТОС «Ильинка» реализовал проект по ремонту спортзала», - добавила глава поселения.

Ильинский также активно участвует в программе поддержки местных инициатив. В этом году сразу два проекта, которые в конце 2022-го поддержали жители поселения, победили в республиканском конкурсе. В результате на ул. Мошкина появится уличное освещение, а в Доме культуры «Алавойне», который имеет статус культурно-спортивного комплекса, новая аппаратура для проведения досуговых мероприятий.

«Добавлю, что мы ведем системную работу по обновлению нашего Дома культуры, который является центром жизни поселка. В предыдущие годы с помощью партийного проекта «Культура малой родины» и программы поддержки местных инициатив заменили окна, отремонтировали крышу, спортзал. Сейчас ремонтируем санузлы, канализацию», - добавила Марина Стафеева.

В рамках программы «Народный бюджет» в Ильинском также реализовали несколько проектов: заасфальтировали ряд улиц и благоустроили школьный пешеходный маршрут.