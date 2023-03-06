Глава Карелии адресовал особые пожелания дамам, чьи мужчины сейчас находятся в зоне СВО (ВИДЕО)

«Мы - в неоплатном долгу перед вашими терпением и мужеством», - рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Руководитель региона Артур Парфенчиков поздравил всех женщин с 8 марта. Особые поздравления он выразил женам и матерям тех мужчин, которые служат в зоне спецоперации.



«Дорогие женщины! Вы самое ценное и дорогое, что у нас есть. Вы дарите жизнь и наполняете ее смыслом и любовью. Сегодня особенные поздравления тем женщинам, чьи мужчины находятся в зоне специальной военной операции. Вы их надежный и крепкий тыл. А мы - в неоплатном долгу перед вашими терпением и мужеством. Я хочу пожелать всем женщинам огромного счастья, светлого и чистого. Как этот только что выпавший снег на карельском озере», - сообщил глава республики.



Напомним, ранее свои поздравления с Международным женским днем выразил ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.