Глава Карелии анонсировал серию онлайн-совещаний «Важная тема»

Руководитель республики Артур Парфенчиков вновь будет проводить в соцсети совещания на важные для региона темы.

«Друзья, начинаем серию онлайн-совещаний „Важная тема“. Будем обсуждать самые острые вопросы, которые волнуют жителей республики!» — пишет глава республики на своей старнице в соцсети.

Первое онлайн-совещание пройдет уже 8 июля. Его тема — мусорная реформа.

Артур Парфенчиков предлагает жителям Карелии задать свои вопросы в комментариях к своему посту. Обращения будут приниматься до 11 часов 7 июля.

Начало трансляции 8 июля в 16 часов.