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Глава Карелии анонсировал серию онлайн-совещаний «Важная тема»

Новости. Общество
12:22, 06 Июля 2021

Руководитель республики Артур Парфенчиков вновь будет проводить в соцсети совещания на важные для региона темы.

«Друзья, начинаем серию онлайн-совещаний „Важная тема“. Будем обсуждать самые острые вопросы, которые волнуют жителей республики!» — пишет глава республики на своей старнице в соцсети.

Первое онлайн-совещание пройдет уже 8 июля. Его тема — мусорная реформа.

Артур Парфенчиков предлагает жителям Карелии задать свои вопросы в комментариях к своему посту. Обращения будут приниматься до 11 часов 7 июля.

Начало трансляции 8 июля в 16 часов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-07-06 14:15:43
При ширшиной такого не было
Сеня
2021-07-06 14:05:29
Отчего то активизировался ?
Вася
2021-07-06 13:22:50
вот только ни ЕС ни НАТО пока ещё даже не догадываются об этом ...)))
кир
2021-07-06 13:48:06
Вася, своё войско разместили натовские британцы прямо у Хельсинки. Финны белые и пушистые. Надо к ним ехать за сыром. :)
Вася
2021-07-06 13:08:20
А цену на морковку ?
Сеня
2021-07-06 14:04:26
Вася, про неё даже президент ответить не смог хе хе
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