Глава Карелии Артур Парфенчиков добился получения инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей для проектов в Арктике

Средства будут направлены на реконструкцию открытого спортивного стадиона в Кеми и капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений в Беломорске.

Сегодня на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Марата Хуснуллина одобрен казначейский инфраструктурный кредит в сумме 1 млрд рублей на реализацию мероприятий на территории опорных населенных пунктов Кемско-Беломорской агломерации.



— Продолжаем системную работу по распределению средств казначейских инфраструктурных кредитов. Одобрили новые заявки Нижегородской области, Ямало‑Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Республики Карелия на общую сумму 19,8 млрд рублей. Это важные решения, напрямую влияющие на социально‑экономическое развитие населенных пунктов и регионов в целом. Если говорить подробнее, то объекты разные: спортивные, туристические, дорожные. Также для сотен тысяч граждан значительно повысится качество коммунальных услуг. Реализация проектов во многом зависит от слаженной и оперативной работы региональных команд. Жители должны скорее получить новые объекты и увидеть позитивные изменения, — отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.



В Карелии в течении 2026–2030 годов за счет средств бюджетного кредита будут реализованы проекты по реконструкции открытого спортивного стадиона в городе Кеми и капитального ремонта водопроводных очистных сооружений в городе Беломорске.



— Проекты очень важны и жизненно необходимы для развития арктических территорий. Обновленный стадион ждут все жители Кеми как единственный объект спорта в городе, после реконструкции его единовременная загрузка составит более 100 человек. Капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений позволит значительно повысить качество водоснабжения для 7 тысяч жителей города Беломорска, обеспечит стабильную работу предприятий и улучшит экологическую обстановку в городе, — подчеркнул Глава Карелии Артур Парфенчиков.



Проведение работ по реконструкции стадиона позволит обустроить футбольное поле, спортивные площадки и беговые дорожки, а также благоустроить территорию — сделать освещение, установить ограждения.



Водопроводные очистные сооружения Беломорска являются критически важным элементом инфраструктуры жизнеобеспечения города. От их стабильной и качественной работы напрямую зависит здоровье населения, функционирование предприятий и организаций, а также общее социально-экономическое благополучие. Использование казначейских инфраструктурных кредитов в целях реализации инфраструктурных проектов — это еще один из инструментов привлечения инвестиций в экономику региона, который республика стала активно использовать в 2025 году.



В августе также была одобрена президиумом (штабом) заявка Карелии на 640 млн рублей в рамках казначейского инфраструктурного кредита на модернизацию систем теплоснабжения в Сегежском и Беломорском округах, Кемском и Пудожском районах.