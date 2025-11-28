Глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает 61-й день рождения

Свой день рождения Артур Парфенчиков празднует в родной Карелии в кругу семьи.
Сегодня, 29 ноября, глава Карелии отмечает свой 61-й день рождения. Официальные лица республики опубликовали поздравления.
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова поздравила Парфенчикова на своей странице в соцсети.
— От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения! Благодарю за неизменную поддержку и личное внимание к развитию Петрозаводска. Благодаря Вашим инициативам и помощи мы реализуем множество важных проектов, которые реально меняют жизнь горожан к лучшему. Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии! И пусть всё задуманное исполняется! — написала Колыхматова.
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович также направил поздравление. Он отметил, что с 2017 года, когда Парфенчиков возглавил республику, было сделано многое для улучшения жизни людей — построены новые школы, детские сады и поликлиники, развивается дорожная инфраструктура.
— Все это — результат профессионализма, неустанной работы и личной вовлеченности Артура Олеговича, который душой болеет за Карелию. Сегодня перед республикой стоят новые серьезные задачи, включая укрепление безопасности наших рубежей и развитие экономики в сложных условиях. Партнерство Законодательного Собрания республики и правительства региона — залог успеха общего дела. Артур Олегович, крепкого здоровья, энергии и новых побед на благо жителей родной и любимой Карелии! — написал Шандалович.