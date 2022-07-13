Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил «Мальвину»

Руководитель региона поддержал карельский кооператив, где разводят новый сорт клубники.

Глава региона Артур Парфенчиков попробовал новый сорт клубники — «Мальвину», что созревает на полях кооператива «Биокарелия», — и восхитился его вкусом и ароматом.

«Раньше его закупали за границей, теперь разводят сами. Заложили 4 гектара, которые дадут более полумиллиона саженцев. В планах обеспечить ими не только членов кооператива, но и других фермеров. Важное и перспективное направление. Поддержали начинание грантом по линии нашего Минсельхоза. Договорились, что будем привлекать для совместной селекционной работы ученых из ПетрГУ», — рассказал о новых посадках Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Кроме того, по словам Главы Карелии, осенью на сельхозярмарки для дачников кооператив привезет саженцы малины. А свежими ягодами всех сортов пряжинские фермеры обещают радовать до середины сентября.