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Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал инициативы по развитию Сортавалы

Новости. Общество
11:20, 15 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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Проекты направлены на воссоздание и продвижение туристического образа исторического города.

В парке Ваккосалми планируется восстановить летнее кафе, на улице Комсомольская — построить культурно- досуговый павильон.

С проектами развития Сортавалы руководитель региона Артур Парфенчиков познакомился 14 июня в ходе рабочей поездки в район. Все инициативы, о которых рассказали местные власти, направлены на воссоздание и продвижение туристического образа исторического города Сортавала на внутрироссийском рынке. Но, прежде всего, проекты важны для самих жителей.

Так, в любимом месте отдыха горожан — парке Ваккосалми — воссоздадут летнее кафе «Лотта», которое утрачено в 1995 году. Его внутренний интерьер восстановят как в прежние времена. В ходе строительных работ здесь будут подведены инженерные сети, электричество, водоснабжение.

В самом центре туристической Сортавалы — на ул. Комсомольская — планируется построить культурно-деловой центр с кафе и коворкингом. Здание построят в стиле тех, что находятся рядом, и не нарушит исторический облик города. Новым объектом станет и часовня св. Николая Чудотворца, которая будет представлена в виде стенки с мозаикой.

Над всеми проектами работал архитектор Александр Егоров, а реализовать их предполагается с помощью частных инвестиций и бюджетных средств.

Глава Карелии положительно оценил все предложения города. Региональные власти окажут в их воплощении необходимую поддержку.

Помогают в развитии Сортавалы и инициативные жители. Например, Марина и Михаэль Негеле в прошлом году переехали в Карелию из Германии и активно занялись турбизнесом — сдают для туристов дом, открыли сувенирную лавку. Марина зарегистрировалась самозанятой, у Майкла — ИП. Кроме того, после закрытия сайта Booking супруги создали интернет-платформу для бронирования жилья в Карелии, которая уже стала популярной.

— В связи с ситуацией в мире мы решили переехать из Германии на мою родину. Много изучали обстановку, и поняли, что здесь есть свободная ниша. — рассказала Главе Карелии Марина Негеле.

Интернет-сервис moyakarelia.ru объединяет индивидуальных предпринимателей и самозанятых республики, работающих в сфере туризма. По мнению Артура Парфенчикова, это особенно важно, так как позволяет самозанятым продвигаться на рынке турбизнеса. Кроме того, это еще один шаг к легализации их работы.

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