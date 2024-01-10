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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил активизировать подключение домовладений к газоснабжению и ввести дополнительные мощности на электросетях

Новости. Общество
18:50, 11 Января 2024
фото: "Столица на Онего".

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Артур Парфенчиков провел оперативное совещание по предотвращению коммунальных аварий и контролю за эпидемиологической ситуацией в Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня, 11 января, провел открытое оперативное совещание по двум ключевым вопросам, касающимся всех жителей республики — предотвращении коммунальных аварий и принятию мер для стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе.

Руководитель региона отметил, что начало нынешнего зимнего сезона в Карелии стало уникальным — количество выпавшего снега побило многолетние рекорды, намного превысив месячные нормы осадков. При этом он подчеркнул важность того, что контракт на уборку снега был заключен с государственным предприятием — Кондопожским ДРСУ, что помогло избежать серьезных проблем с очисткой городских дорог.

«Летом прошлого года мы потратили на оснащение ДРСУ полмиллиарда рублей, были закуплены десятки единиц техники. Уверен — если бы мы этого не сделали, если бы мы сегодня препирались с какой-то частной компанией, в городе был бы катаклизм, — отметил Артур Парфенчиков.

Глава республики заверил, что, несмотря на исключительные природные условия, ситуация в Петрозаводске находится под контролем властей.

«Как только природа нам дала передышку, за январские праздники мы неплохо прочистили основные магистрали города», — отметил Артур Парфенчиков.

Глава республики напомнил, что из-за фактически чрезвычайной ситуации снег пришлось складировать в городе, что позволило значительно сократить время на его уборку и очистить гораздо больше площадей.

Серьезной проверке подверглась и система ЖКХ во время новогодних праздников, когда ударили сильные морозы. При этом магистральных аварий удалось избежать, большинство проблем касались внутридомовых сетей, главным образом, в аварийном фонде и перегруза электросетей. В Прионежском районе, где происходили отключения, уже сегодня обеспечена техническая возможность газифицировать почти 900 домовладений, собственниками подано 438 заявки.

В ближайшее время будут организованы встречи с жителями для того, чтобы ускорить подключение к газу, как более дешевому и надежному источнику энергии, чем электричество.
Артур Парфенчиков заявил, что продолжение газификации надо совместить с работой по увеличению энергетических мощностей: «Пригород Петрозаводска активно застраивается. Энергетикам нужно увеличивать мощности в соответствии с потребностями населения».

По информации директора Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Александра Шадрина, «Россети Северо-Запад» построят подстанцию 110 кВ «Гранит». На подстанции «Бесовец» увеличат мощность в 2,7 раза. Данные мероприятия разгрузят подстанции в населенных пунктах Шуя, Бесовец, Вилга, Пряжа и Половина.

В Заозерье для повышения качества уровня напряжения необходимо разукрупнение сети 0,4-10 кВ. Для этого установят дополнительные трансформаторные подстанции, построят, где в этом есть необходимость, линии 10 кВ.

Затронул Артур Парфенчиков и реакцию муниципальных властей на аварийные ситуации, в первую очередь, на работу глав районов, городов и поселений с гражданами. Глава республики отметил глав Лахденпохского, Сортавальского районов, которые не только постоянно находились на местах аварий, но и оперативно оповещали местных жителей о ситуации на сетях. В то же время руководство ряда районов, по словам Парфенчикова, «отпустило» ситуацию, не контролируя работу лично и ничего не объясняя жителям.

В целом, по словам Артура Парфенчикова, нынешняя зима научила помимо принятия экстренных мер готовиться к подобным катаклизмам заранее. Поэтому он поручил подготовить дорожную карту к зимнему сезону 2024-25 года, обращая внимание как на готовность республиканских и городских предприятий и учреждений, так и на работу с жителями республики — собственниками жилья и помещений.

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