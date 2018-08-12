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Новости. Экономика
15:53, 12 Августа 2018

Глава Карелии Артур Парфенчиков посчитал проект бюджета на 2019 год "вполне реальным"

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Бюджет республики на 2019 год будет профицитным.

Как рассказала министр финансов Карелии Елена Антошина, бюджет 2019 года планируется сделать профицитным, так же, как и в текущем году. Доходы должны составить 36,6 млрд рублей, расходы – 35,9 млрд рублей, профицит – 760 млн рублей.

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы составят чуть более 24 млрд рублей, что выше показателей 2018 года на 10%.

"В целом начальные условия для формирования бюджета на очередной трехлетний период не просты, - отметила министр финансов. – Но бюджетный процесс должен быть обеспечен в установленные сроки и соответствовать экономическим условиям, которые сложились в настоящий момент".

"Бюджет абсолютно реальный. Другое дело, что он непростой, он жесткий, - сказал Парфенчиков. – И пока мы вот вынуждены жить в этом ключе, в том числе для того, чтобы иметь стабильную федеральную поддержку", - заявил Парфенчиков.  

Подробнее читайте здесь.

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