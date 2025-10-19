Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

На легкоатлетическом манеже ПетрГУ состоялись спортивные соревнования, приуроченные ко Дню отца.

19 октября, в День отца в Карелии проходят различные спортивные мероприятия, приуроченные к празднику. Представители общества «Динамо» в этот день организовали настоящий спортивный праздник: на легкоатлетическом манеже Петрозаводского университета на беговые дорожки вышли представители силовых структур Карелии и спортсмены-«динамовцы» из различных организаций.

Участников соревнований приветствовал Глава республики Артур Парфенчиков. Он поздравил представителей регионального отделения общества «Динамо» со столетием со дня образования и отметил роль спорта в жизни соотечественников.

— Общество «Динамо» — это блистательная история достижений советского спорта и спорта современной России. Многим оно подарило путёвку в жизнь, — сказал руководитель региона. — Сегодня мы с теплотой вспоминаем имена наших первых тренеров, благодарим за поддержку друзей. В этот праздничный день желаем новому поколению «динамовцев» спортивных побед и достижений на благо нашей великой Родины!

Спортсменов напутствовали начальник карельского УФСБ Сергей Мочалов и председатель Законодательного Собрания региона Элиссан Шандалович.

Отметим, что Карельская региональная организация «Динамо» ежегодно проводит более 100 спортивных, физкультурно-массовых и патриотических мероприятий для сотрудников органов безопасности и правопорядка, детей и молодежи, ветеранов динамовского движения и всех жителей Петрозаводска и Республики Карелия. Они принимают участие в спартакиадах, легкоатлетических пробегах и турнирах по самбо и художественной гимнастике.