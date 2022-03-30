Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил всех православных с Пасхой из белокаменного храма (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков записал поздравительное видеообращение с Пасхой у стен белокаменного храма в Спасской губе.

«Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Всех православных поздравляю с праздником светлой христовой Пасхи. От этого благословенного места - у белокаменного храма, что в Спасской губе, всем желаю добра и тепла в доме и света в душе», - сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, что в минувшем году глава Карелии на Пасху сам испек куличи и выложил фото в сети.



Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov