Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Лекции про лес
Лесопромышленный комплекс Карелии: потенциал и вызовы
05 августа, 16:00 Статьи
Кинотетрис
«Мой папа – медведь»: о том, как влезть в чужую шкуру и наладить взаимоотношения
01 августа, 14:42 Статьи
Новости

В России резко возросли расходы бюджета

23:20

В Эстонии «Ромео и Джульетту» поставили с участием грузовиков и экскаваторов

22:30

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей и гостей республики соблюдать противопожарный режим

20:40

Специалисты провели 24 консультации для участников СВО в карельском филиале фонда «Защитники Отечества».

18:46

В Лахденпохском районе открыли контактный зоопарк с пушистыми кроликами

18:30

Прокуратура Карелии проверит факты нарушения прав пожарных-десантников после их видеообращения

18:00

Республиканский перинатальный центр Карелии стал ключевым учреждением региона

17:40

12 жителей России умерли от отравления самодельной чачей из Сочи

17:20

«Открытого огня нет»: специалисты ликвидировали очаг возгорания на Шардонских островах

17:05

До +24°С, возможен дождь: прогноз погоды на 8 августа

17:00

Житель Петрозаводска получил 5 лет колонии за мошенничество со стройматериалами

16:40

В Онежском озере горят Шардонские острова

16:30

МВД Карелии предлагает сдать оружие и получить вознаграждение

16:20

В Медвежьегорском районе три дня подряд будут вестись взрывные работы

16:00

С 1 сентября официально запустят российский мессенджер — MAX

15:45

Фасовала и разносила по тайникам: 20-летняя жительница Карелии ответит перед судом за попытку торговли наркотиками

15:40

Всероссийская Вахта Памяти ФССП России собрала поисковиков в Карелии

15:31

В Беломорском районе возводят современный фельдшерско-акушерский пункт

15:20

Доступна для скачивания обновлённая версия «Госуслуги Дом»

15:00

В Китае зафиксирована вспышка тропической лихорадки чикунгунья

14:50

МТС открыла в Карелии предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro

14:30

В мэрии рассказали, есть ли собственник у трансформаторной будки в Петрозаводске, возле которой ударило током подростка

14:30

Участникам СВО продлили срок действия результатов ЕГЭ

14:10

Порядка 40% трудоустроенных жителей Карелии никогда не получали премий

13:50

В Минприроды Карелии прокомментировали жалобы десантников-пожарных на условия труда

13:40

В Карелии отремонтируют 20 километров трассы «Кола»

13:30

По соседству с Карелией четырехлетняя девочка попала в реанимацию после падения с горки в садике

13:00

Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3

12:59

Супруги из Карелии поверили в прибавку к пенсии и отдали мошенникам 3,7 млн рублей

12:30

«Палец опух и начал краснеть»: жительница Карелии не могла снять кольцо и обратилась за помощью в МЧС

12:15

Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Карелии

12:00

Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов

11:50

Десантники-пожарные Авиалесоохраны записали видеообращение к жителям Карелии

11:30

В открытый люк Пудожской котельной упала юная мурманчанка

11:10

Действующие участники СВО из Карелии рассказали, чем будут заниматься на гражданке

11:06

В Лахденпохском районе нашли заблудившуюся в лесу пожилую женщину

11:00

Партия «Новые люди» провела Единый день помощи приютам для бездомных животных

10:40

Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы

10:40

В правительстве рассказали, какое изображение появится на Доме молодежи в Петрозаводске после ремонта

10:24

На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца

10:20

Жительница города Сортавала потеряла все свои деньги из-за аферистов

10:00

Шандалович оценил строительство Лобановского моста в Петрозаводске

09:40

На Белом море нашли тело последнего пропавшего в походе на байдарках туриста

09:30

Еще в одном районе Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

09:25

Сегодня Беломорск простится с утонувшим в реке Выг мальчиком

09:00

В Карелии названы имена победителей программы «Земский работник культуры»

08:40

Астронавты впервые сварят пиво на МКС

08:20

Предупреждение Хокинга об инопланетной угрозе может сбыться

08:00

Ученые Китая создали мозгоподобный компьютер с 2 миллиардами нейронов

07:40

Ученые обнаружили девять новых объектов эпохи ранней Вселенной

07:20

Карелия почти на 40% нарастила поставки своей лесопродукции на российский рынок

07:00

Стало известно, как проходит ликвидация пожара в Медвежьегорске

06:40

Российские ученые разработали новый способ лечений от гриппа

00:10
Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей и гостей республики соблюдать противопожарный режим
07 августа, 20:40 Общество
Руководитель региона проверил условия работы сотрудников авиалесоохраны в Сортавальском округе и поблагодарил всех, кто принимает участие в тушении лесных пожаров на всей территории Карелии.

фото: © Правительство Карелии

7 августа Артур Парфенчиков проверил ход ликвидации лесного пожара в Хаапалампинском сельском поселении. Вчера вечером в районе урочища Хяркяля из-за человеческого фактора возникло опасное возгорание в районе болот, недалеко от дач местных жителей.

– Были сконцентрированы силы авиалесоохраны и МЧС, помощь оказывали добровольцы, был сформирован резервный отряд из сотрудников Сортавальской администрации. Мы видим, что сейчас уже пожар фактически локализован, идет ликвидация, открытого огня нет, – отметил Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

В настоящее время все очаги возгораний в Сортавальском округе потушены.

Руководитель региона призвал жителей и гостей республики быть осторожными в обращении с открытым огнем и соблюдать установленный противопожарный режим.

– Пожароопасная обстановка в Карелии стабилизируется, но все еще остается достаточно напряженной, – сказал Артур Парфенчиков. – За прошедшие две недели с учетом аномальной жары произошло 136 пожаров из 170, возникших с начала пожароопасного сезона. Ситуация осложняется тем, что значительное количество таких пожаров возникло в труднодоступных местах.

В ходе рабочей проездки руководитель региона проверил условия работы и отдыха специалистов авиалесоохраны, дислоцирующихся в Сортавальском округе, и поблагодарил всех принимающих участие в борьбе со стихией.

– Местные жители оказывают всяческую поддержку нашим сотрудникам авиалесоохраны, в том числе в питании и обеспечении водой. Спасибо всем, кто принимает сегодня посильное участие в ликвидации последствий столь сложной пожароопасной обстановки. Я уверен, что именно так мы справимся с проблемными периодами нашего карельского лета, – сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, что на территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.

Во избежание ухудшения лесопожарной обстановки Минприроды Карелии продлило режим ограничения пребывания граждан в лесах до 18 августа.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

