Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил работу нового ФАПа в деревне Тивдия

В прошлом году в республике открыто 4 ФАПа, в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 9, сообщили в правительстве Карелии.

В ближайшие три года в Карелии появятся 50 новых объектов здравоохранения. Об этом рассказал Артур Парфенчиков во время посещения ФАПа в Тивдии.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в Тивдии построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения по современным технологиям с использованием карельских материалов. Он также обслуживает население деревень Белая Гора, Антипинское, Лижмозеро.

В здании располагается кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, работает аптечный пункт. Здание оснащено современным оборудованием, мебелью и компьютерной техникой, централизованным водоснабжением. Наличие специальных защищённых каналов связи позволяет фельдшеру проводить телемедицинские консультации со специалистами Кондопожской ЦРБ, производить запись пациентов на инструментальные, лабораторные и другие виды обследования, а также записывать пациентов на консультации к узким специалистам центральной районной больницы.

Для фельдшера Валентины Штаевой, работающей здесь с 1981 года, это уже пятое помещение, где обслуживаются сельчане. Прежние здания были утрачены или пришли в негодность.

«Лично я очень рада принимать пациентов в таком современном здании. Оно лучшее из тех, где мне довелось работать. В распоряжении ФАПа появился новый кардиограф, спирометр, сухожаровые шкафы, гинекологическое кресло, детские весы, другое оборудование, — рассказывает фельдшер. — Летом количество населения в поселке увеличивается, но трудностей не возникает. Всегда можно получить дистанционную консультацию. Регулярно к нам приезжает терапевт, стоматолог работает в Гирвасе, отправляем пациентов туда».

Министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что в течение года планируется дооснастить ФАП аппаратурой для проведения физиопроцедур.

Артур Парфенчиков рассказал о дальнейших планах по модернизации и развитию первичного звена оказания медицинской помощи.

«Задача наших фельдшеров — это первичная помощь пациентам с дальнейшей маршрутизацией в случае необходимости к узким специалистам. До 2025 года мы построим 30 фельдшерско-акушерских пунктов, а в ближайшие три года в республике появятся 50 новых объектов здравоохранения, — отметил руководитель региона. — Кроме строительства новых современных зданий к 2025 году мы будем реально ощущать результат решения кадровой проблемы среди среднего медицинского персонала. Сейчас 220 студентов обучаются для того, чтобы в ближайшие годы приступить к работе в Карелии».

Михаил Охлопков подчеркнул, что в последнее время в Кондопожском районе успешно решаются кадровые вопросы. Почти укомплектован штат терапевтов, педиатров. Районная больница получила 12 единиц нового транспорта.

«В больнице Кондопоги работают невролог, кардиолог, функционирует недавно отремонтированное хирургическое отделение. В ближайшее время будет приобретен компьютерный томограф, что необходимо для жителей района и близлежащих населенных пунктов», — отметил министр.