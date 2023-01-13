Глава Карелии: Бизнес тяжело справляется с ЖКХ и транспортом, поэтому надо вернуть их в госсектор

ЖКХ и общественный транспорт на севере Карелии нерентабельны с точки зрения бизнеса, поэтому надо усиливать роль государства в этих сферах.

Такое мнение высказал сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

Он прокомментировал ситуацию в поселке Лоухи, где предприниматели не хотят заниматься автобусными перевозками по одному из маршрутов из-за его нерентабельности.

«Мы видим, что на севере бизнес очень тяжело справляется и с жилищно-коммунальными задачами и с транспортными. Нет рентабельности совершенно. Даже в городе Петрозаводске по уборке улиц мы вернулись к государственной форме организации. У нас ГУП теперь работает по уборке города… Поэтому нам нужно понимать, что здесь, наверное, только ответственность государства — постепенный возврат к тем вопросам, которые реально могут обеспечить интересы жителей» — считает губернатор.