Глава Карелии: «Благодарю за верность воинскому долгу!»

О вручении государственных наград сотрудникам Росгвардии, участникам СВО, губернатор рассказал в соцсети.

Как сообщил глава Карелии, Указом Президента России сотрудники Росгвардии награждены медалями «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медалями «За отличие в охране общественного порядка». Награды отличившимся бойцам вручил сам Артур Парфенчиков.

«Росгвардейцы проявили настоящее мужество, самоотверженность в ходе специальной военной операции. Парни, благодарю за верность воинскому долгу! Знаю, для вас это не просто слова», — написал руководитель региона.

Кроме того, были отмечены нагрудными знаками «За отличие в службе» II степени директор «Карел-Импекс» Валерий Петров и его заместитель Павел Петров, а также заместитель директора ООО «Будет дом» Сергей Пименов.

«Знаю, какую огромную работу они делают — регулярно закупают и отправляют гуманитарные грузы на передовую. Спасибо большое за эту поддержку! — заявил Артур Парфенчиков.