Глава Карелии дал старт акции «Рождественский подарок бойцу»

Все желающие смогут принять участие в ней до 28 декабря включительно.
В преддверии новогодних праздников по инициативе главы Карелии в республике объявлена ежегодная акция «Рождественский подарок бойцу».
— Вклад каждого из нас — и не важно будет это большая посылка или с заботой связанная пара тёплых носков — неоценим. Любая, даже самая малая поддержка, важна! Человеческое участие помогает поддерживать моральный и боевой дух бойцов — в этом мы вместе убеждались не раз, получая с передовой тёплые видеоприветы и благодарности от наших героев, — отметил Артур Парфенчиков в своем канале в мессенджере MAX.В акции смогут принять участие все жители Карелии. Пункты приема будут работать в каждом районе и округе на базе местных администраций до 28 декабря включительно (адреса пунктов сбора — в приложении). В Петрозаводске центральной точкой сбора станет региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Карелия (ул. Дзержинского, д. 3), также подарки принимают в Администрации города по адресу пр. Ленина, д. 2.
В качестве подарка можно принести футболки цвета хаки, термобелье, газовые горелки и баллончики, противовирусные препараты, налобные фонарики с красным светом, батарейки и другие предметы первой необходимости. Полный список первоочередных вещей для фронта указан в приложении.