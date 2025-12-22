Глава Карелии дал старт газификации микрорайона Древлянка-4 в Петрозаводске

В развивающемся районе столицы республики ввели в эксплуатацию две очереди газораспределительной сети протяженностью 8,5 километров. Создана техническая возможность для подключения 283 домовладений.

22 декабря глава Карелии Артур Парфенчиков дал старт газификации ещё одного микрорайона Петрозаводска – Древляки-4. АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» ввело в эксплуатацию новую газораспределительную сеть в столице республике. Работы выполнены в рамках программы социальной догазификации населения по поручению Президента страны Владимира Путина.

К первым в микрорайоне природный газ пришел в дом семьи Олега Филькина и Анастасии Даниленко. Со значимым событием супругов поздравили глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.

– Социальная газификация имеет огромное значение для повышения качества жизни людей и надежности работы коммунальной сферы. Благодарю компанию «Газпром» за ответственное и качественное выполнение программы в нашем регионе. При поддержке Президента страны мы полностью выполним все намеченные планы по газификации, – сказал Артур Парфенчиков.

Олег Филькин – участник СВО. Анастасия Даниленко работает в финансовой сфере. В доме с родителями живут двое детей. Дочь Кристина – чемпионка Карелии по лыжным гонкам в своей возрастной группе, занимается дополнительно английским языком и современными танцами. Сын Никита любит лыжи, самбо, плавание и математику. Индивидуальный жилой дом семья раньше отапливала электричеством – в особенно холодные месяцы это становилось серьезной статьей расходов. Подключение для участника СВО организовали на льготных условиях.

– Мы очень ждали подключение к газу. Счета за электричество мы получали очень большие, поэтому для нашей семьи это очень хорошая экономия. Мы воспитываем двоих детей, кружки, секции, занятия – все требует финансовых вложений. Мы очень рады, что к нам пришел газ – это стало подарком к Новому году, – рассказала Анастасия Даниленко.

Олег Владимирович в свободное время любит готовить, в семье он главный по заготовкам на зиму – сушит фрукты, грибы, варит варенье, делает консервы из мяса и рыбы. Анастасия Сергеевна – финансист по профессии, увлекается дизайном интерьера, выпечкой тортов и пирожных. Теперь – с приходом газа – кулинарные эксперименты в семье станет проводить проще и удобнее.

Все необходимое оборудование подключили снаружи дома, о преимуществах такого способа рассказал Юрий Азаров:

– Котельная расположена на улице – работает в диапазоне от + 45 до - 45 градусов – утеплена и защищена от влаги, не требует отдельного помещения, монтажа системы вентиляции. Она достаточно просто устанавливается и обслуживается. Система зарекомендовала себя надежно в разных климатических условиях, в том числе и в Карелии.

Отметим, что для газификации Древлянки-4 были построены две очереди газораспределительной сети протяженностью 8,5 километров. Создана техническая возможность для подключения 283 домовладений. В настоящее время в микрорайоне заключено уже более 100 договоров на подключение к природному газу.