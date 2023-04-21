Глава Карелии: День города в Петрозаводске не отменяем

«Мероприятия Дня города в Петрозаводске не отменяем», - заявил Артур Парфенчиков в соцсети.

Руководитель региона Артур Парфенчиков заявил на своей странице в соцсети о том, что праздник Дня города отменен не будет.



«Уважаемые земляки! Призываю всех сохранять спокойствие.



В Карелии ситуация находится под контролем федеральных силовых структур. Только что провел совещание: в республике, как приграничном регионе, будут усилены меры безопасности.



Мероприятия Дня города в Петрозаводске не отменяем. Салют и иные праздничные торжества мы и так не планировали. А выступления творческих коллективов пройдут без изменений.



Будем на связи. Ждем выступления президента России», - написал Парфенчиков.



Напомним, утром 24 июня Владимир Любарский призвал к спокойствию жителей Петрозаводска из-за событий на юге России.



Чуть позднее мы сообщили о том, что в ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением.



Как пишет «Коммерсантъ», в ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после обвинений в адрес Минобороны заявил, что его бойцы вошли в Ростов-на-Дону. По словам Пригожина, Минобороны нанес ракетный удар по позициям «Вагнера».



По информации «Интерфакса», в военном ведомстве опровергли сообщения об ударе, распространяемые от имени Евгения Пригожина.



ФСБ возбудила дело о призыве к мятежу по факту заявлений Пригожина. Центр общественных связей ведомства охарактеризовал высказывания создателя «Вагнера» как преступление и предательство и призвал бойцов группы не подчиняться его приказам.



Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту РФ Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице "в связи с поступающей информацией" проводятся антитеррористические мероприятия. Об усилении мер безопасности объявил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр города. В областном центре временно изменится схема движения транспорта, отменены все массовые мероприятия. Кроме того, глава региона попросил ростовчан не покидать дома.