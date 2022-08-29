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Глава Карелии: «Долгов перед банками у Карелии больше нет»

Новости. Общество
08:20, 02 Сентября 2022
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

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Власти Карелии полностью рассчитались по банковским кредитам, которые были получены в предыдущие годы для пополнения республиканского бюджета.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

«Долгов перед коммерческими банками у бюджета Карелии больше нет. Рост доходов и снижение долговой нагрузки — это про наш бюджет. Нам удалось кардинально переломить ситуацию. А ведь 5 лет назад долговая нагрузка на четверть превышала собственные доходы Карелии», — сообщил руководитель региона.

По его словам, все коммерческие займы заменены бюджетными кредитами по минимальной ставке.

«Те средства, которые шли на обслуживание госдолга, направлены на выполнение социальных обязательств. Строим дороги, капитально ремонтируем школы, детские сады, больницы, приводим в порядок Дома культуры. Сегодня наш бюджет — это бюджет развития!», — добавил губернатор.

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