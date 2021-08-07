Глава Карелии доложил президенту России о ликвидации задымления на острове Путсаари

В телеграмме, направленной Артуром Парфенчиковым, говорится о том, что лесопожарная обстановка на территории острова стабильная.

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с докладом о ликвидации задымления на острове Путсаари Лахденпохского района, сообщили в правительстве региона.

Напомним, пожар на острове был обнаружен 26 июля. В его тушении участвовали сотрудники заповедника Кивач, специалисты пожарной части Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, МЧС России, государственной инспекции по маломерным судам, добровольные лесные пожарные, монахи, Лахденпохское центральное лесничество. Всего более 60 человек. Кроме того, были задействованы 2 вертолета МЧС с водосливными устройствами. Пожар площадью 98 га ликвидирован 30 июля. Ущерб, находящимся на острове скитам, не нанесен.

По итогам совещания 6 августа в целях контроля за лесопожарной обстановкой на острове Путсаари первым заместителем министра природных ресурсов и экологии республики совместно с врио начальника ГУ МЧС России по Карелии 7 августа осуществлен выезд и натурный осмотр территории острова.

«По результатам проведенного осмотра установлено, что открытого огня и задымления на территории острова не имеется. 5 августа в отдельных местах имелось слабое задымление на болоте. 6 августа задымление ликвидировано, указанное место дополнительно пролито водой. В настоящее время лесопожарная обстановка на территории острова стабильная, место пожара контролируется», - говорится в телеграмме.