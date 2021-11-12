Глава Карелии допускает господдержку предприятий, не выполнивших план по вакцинации

Предприятия в Карелии, пострадавшие от ограничительных мер из-за коронавируса, получат государственную поддержку при условии наличия паспортов коллективного иммунитета, но могут быть исключения.

Об этом в ходе «Прямой линии» сообщила глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Давайте посмотрим те предприятия, которые не получили паспорта коллективного иммунитета по объективным причинам или предприятия носят социальный характер… Конечно, приоритет будут иметь те, кто такой паспорт получили, соответствующую работу провели, но я бы так жестко границы не закрывал», — сказал губернатор.

Паспорта коллективного иммунитета в Карелии получают предприятия, где вакцинацию прошли не менее 70% работников.