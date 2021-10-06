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Глава Карелии допускает изменения условий выплат на покупку стройматериалов населению

Новости. Общество
15:09, 06 Октября 2021
фото: © rekonst.com

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Закон о единовременных выплатах на покупку стройматериалов жителям Карелии, которые строят индивидуальные жилые дома, может быть скорректирован.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно закону, выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс.

«Надо промониторить сейчас правоприменительную практику и, возможно, расширить временные рамки, а может быть даже и поднять сумму в зависимости от наших финансовых возможностей», — сказал Парфенчиков.

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