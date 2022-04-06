Глава Карелии допускает ограничения выделения участков тем, кто не собирается строить там дома

Земельные участки должны, в первую очередь, получать те жители Карелии, которые собираются возводить на них жилые дома, и для этого потребуются изменения в нормативной базе.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«Нам нужно сделать распределение участков максимально быстрым и справедливым, чтобы участки получали те, кто, в первую очередь, хочет строить на этом участке дом, а не использовать его для последующей перепродажи. Надо посмотреть еще раз, как максимально здесь усилить какие-то законодательные, даже может быть, ограничения. Соответствующее поручение мы дали. Конечно, не все просто, но надо искать варианты, чтобы в первую очередь участки получали граждане, которые хотят себе построить дом», - пояснил губернатор.