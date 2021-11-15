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Глава Карелии допустил смягчение коронавирусных ограничений для учреждений досуга и общепита

Новости. Общество
10:18, 23 Ноября 2021
фото: © pixabay.com / Free-Photos

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Глава Карелии допускает смягчение коронавирусных ограничений для учреждений досуга и общепита в случае дальнейшего снижения заболеваемости.

Об этом он сообщил сегодня на встрече с представителями бизнеса.

«Посмотрим тенденцию, но мы должны ожидать худшего. Пятая волна никуда не денется», — сказал Парфенчиков.

По его словам, возможно, будут сняты ограничения режима работы ночных клубов с условием, что посетителей будут пускать по QR-кодам.

«Наверное, это для кого-то будем мотивацией пойти и сделать прививку», — добавил губернатор.

Он отметил, что введеные в Карелии ограничения значительно более мягкие, чем требовал Роспотребнадзор.

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Комментарии

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Изя
2021-11-23 10:52:58
Что же так его кидает ?))) :)
Полезный
2021-11-23 10:48:15
Ночью спать надо, а не по клубам шастать
Саныч
2021-11-23 10:40:04
Практика QR кодов порочна в самом определении. Инструмент принуждения.
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