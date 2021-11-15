Глава Карелии допустил смягчение коронавирусных ограничений для учреждений досуга и общепита

Глава Карелии допускает смягчение коронавирусных ограничений для учреждений досуга и общепита в случае дальнейшего снижения заболеваемости.

Об этом он сообщил сегодня на встрече с представителями бизнеса.

«Посмотрим тенденцию, но мы должны ожидать худшего. Пятая волна никуда не денется», — сказал Парфенчиков.

По его словам, возможно, будут сняты ограничения режима работы ночных клубов с условием, что посетителей будут пускать по QR-кодам.

«Наверное, это для кого-то будем мотивацией пойти и сделать прививку», — добавил губернатор.

Он отметил, что введеные в Карелии ограничения значительно более мягкие, чем требовал Роспотребнадзор.