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Глава Карелии: «Если корова голодала, она уже никогда не будет рекордсменкой по удоям»

Новости. Политика
07:00, 23 Марта 2023
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

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Артур Парфенчиков рассказал о развитии фермерских хозяйств в Карелии.

В минувшую среду на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с министрами результаты инвестиционной деятельности и реализация нацпроектов «Здравоохранение».

Затронув тему сельского хозяйства, Артур Парфенчиков рассказал о создании современных ферм и вспомнил о тех сельхозпроизводствах, которые были сохранены, но уже требуют реконструкции.

«Мы были в Пряже, где сохранили производство. Но это уже вчерашний день. Мы прекрасно понимаем, что это уже не те фермы, которые мы сейчас вводим в том же Ильинском или Мегреге. Мы понимаем, что если сейчас построим новую современную ферму, то все должно быть очень разумно. Надо уходить от привязи, делать нормальные условия, потому что все имеет значение. Даже то, что мы сейчас в Ильинском сделали потолки с естественным освещением. Для того, чтобы корова давала 25 кг молока в сутки, она должна с детства, как любое существо, в полном состоянии здоровья быть. Ее нужно вести к взрослому здоровому возрасту, даже когда она еще не родилась, - сказал глава республики. - За коровой должен быть соответствующий уход, чтобы здоровый теленок родился. Конечно, если мы привезли с вами голодающих коров, а потом откормили их... Если корова голодала она все уже! Никогда не будет рекордсменкой по удоям. Все. Это настолько тонкий механизм, и все это надо решать».

Почему с роботами на ферме тоже надо быть осторожнее, читайте здесь.

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