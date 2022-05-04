Глава Карелии и его супруга пришли на «Бессмертный полк» с портретами родных

Глава Карелии Артур Парфенчиков с женой принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Петрозаводске.
Губернатор пришел с портретом своего деда, а его супруга — двух своих прадедов.
Среди участников был и министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.
Участники акции прошли от площади Ленина по проспекту Карла Маркса до площади Кирова.
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