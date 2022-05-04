Глава Карелии и его супруга пришли на «Бессмертный полк» с портретами родных

Глава Карелии Артур Парфенчиков с женой принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Петрозаводске.

Губернатор пришел с портретом своего деда, а его супруга — двух своих прадедов.

Среди участников был и министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Участники акции прошли от площади Ленина по проспекту Карла Маркса до площади Кирова.