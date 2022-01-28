Глава Карелии и губернатор Архангельской области решили организовать автопробег на снегоходах

Глава Карелии Артур Парфенчиков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский намерены принять участие в автопробеге на снегоходах.

Об этом сообщил в инстаграме Александр Цыбульский.

«С коллегой — главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым — решили автопробегом поддержать международный проект „Северная ось — Баренц Линк“», — заявил Цыбульский.

Он пояснил, что целью проекта является создание транспортного коридора, который в перспективе должен связать Россию, Финляндию, Швецию и Норвегию.

«Сейчас определены два отрезка „Северной оси“: от границы с Финляндией Вартиуса до федеральной трассы „Кола“ и от Архангельска до Онеги. При поддержке Президента РФ Владимира Владимировича Путина мы уже начали строительство дороги на Онегу в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“. При этом отрезок будущей трассы „Северная ось — Баренц Линк“, проходящий от карельского поселка Валдай до нашей Онеги, пока не проложен и проходит по бездорожью. Но зимой „ударить“ по этому бездорожью можно на снегоходах», — пояснил глава Архангелской области.

Александр Цыбульский заявил, что автопробег запланирован на начало марта.