890x80
Реклама
Минздрав заявил о ликвидации очередей пациентов на улице у поликлиники в Петрозаводске 6
28.01.2022 13:01
Умер руководитель Республиканского кожно-венерологического диспансера Карелии 1
28.01.2022 12:05
Иди ты...в цифру! 3
28.01.2022 14:26

Глава Карелии и губернатор Архангельской области решили организовать автопробег на снегоходах

Новости. Общество
08:50, 29 Января 2022
фото: instagram.com / tsybulskiy_alexander

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский намерены принять участие в автопробеге на снегоходах.

Об этом сообщил в инстаграме Александр Цыбульский.

«С коллегой — главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым —  решили автопробегом поддержать международный проект „Северная ось — Баренц Линк“», — заявил Цыбульский.

Он пояснил, что целью проекта является создание транспортного коридора, который в перспективе должен связать Россию, Финляндию, Швецию и Норвегию.

«Сейчас определены два отрезка „Северной оси“: от границы с Финляндией Вартиуса до федеральной трассы „Кола“ и от Архангельска до Онеги. При поддержке Президента РФ Владимира Владимировича Путина мы уже начали строительство дороги на Онегу в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“. При этом отрезок будущей трассы „Северная ось — Баренц Линк“, проходящий от карельского поселка Валдай до нашей Онеги, пока не проложен и проходит по бездорожью. Но зимой „ударить“ по этому бездорожью можно на снегоходах», — пояснил глава Архангелской области.

Александр Цыбульский заявил, что автопробег запланирован на начало марта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
22.01.2022, 15:19
Школы в Карелии могут уйти на дистант или досрочные каникулы в из-за всплеска коронавируса
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
24.01.2022, 16:24
Названы категории пенсионеров, у которых могут сократиться пенсии

Аналитика

Сегодня 09:05
Капитал
«Есть риск, что собственник продаст завод»
Разговоры о том, что Василий Попов, приватизировав стены Олонецкого молочного комбината, тут же продаст его и выведет деньги за границу, не беспочвенны.
Иди ты...в цифру! 3
28.01.2022 14:26
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
28.01.2022 13:37
Край лесов, озер и волокиты 9
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 10
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»