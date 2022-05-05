Глава Карелии и мэр Петрозаводска посадили деревья «в память о тех, кто отдал жизнь на нашу Победу»

Карелия присоединилась к акции «Сад памяти», сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

Глава республики написал, что в этом году эстафету Карелия приняла от Ставропольского края.

«У братской могилы воинов на Зарецком кладбище по традиции провели субботник. Мне достался отличный помощник – воспитанник Президентского кадетского училища Рома Березин. Вместе с ним и другими участниками акции высадили деревья в память о тех, кто отдал жизнь за нашу Победу», - написал Артур Парфенчиков.

Как написано на странице главы: в годы войны большая часть территории Карелии была оккупирована: тысячи наших земляков сражались в рядах Красной Армии и партизанских отрядах. Из всех фронтов Великой Отечественной войны именно Карельский фронт оказался и самым протяженным — более 1500 километров, и самым длительным — противостояние продолжалось более 3 с половиной лет. Но захватить всю республику враги так и не сумели. Это стоило жизни тысяч солдат – каждый третий житель нашего региона остался на полях сражений.

«Такими отважными и преданными Родине героями отмечен каждый город России. Чтобы память о них не угасала, мы отправляем эстафету «Сада памяти» в Приморский край Олегу Кожемяко – в регион, который внес огромный вклад в Победу», - сказал руководитель республики Артур Парфенчиков.