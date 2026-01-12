Глава Карелии исполнил новогодние желания детей из Запорожской области

В подшефный Васильевский район доставлены подарки в рамках акции «Ёлка желаний».

10 января дети из Запорожской области получили подарки от главы Карелии Артура Парфенчикова. Гостинцы в подшефный Васильевский район были доставлены вместе с грузом, который жители нашей республики собирали для земляков в зоне проведения СВО в ходе акции «Рождественский подарок бойцу».

Новогодние подарки получили 9-летний Никита из города Васильевка и 16-летняя Дарья из села Балки Запорожской области. Посылки передал ребятам глава Карелии Артур Парфенчиков. В преддверии главного зимнего праздника руководитель региона снял шары, на которых были написаны новогодние мечты детей с «Ёлки желаний».

— Как радостно исполнить детскую мечту! Когда видишь, как загораются глаза у ребенка, поверившего в новогоднее чудо, и сам немного чувствуешь себя Дедом Морозом. Всем добра и мира! — поделился эмоциями от традиционного участия в акции Артур Парфенчиков.

Проводить тренировки и достигать новых достижений Никите поможет спортивный мат, а Дарья окунется в мир художественной литературы — она получила в подарок электронную книгу. Ребята поблагодарили Главу Карелии за новогодние подарки.

— Буду читать книги из школьной программы, — сказала Дарья. — Также романы, детективы, классическую литературу. Мне очень нравятся произведения Лермонтова и Пушкина.

Напомним также, что ранее подарки от Главы республики в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» получили карельские дети: Алексей побывал на хоккейном матче в Кондопоге, Анастасия и Денис получили двухколесные велосипеды, а Олег из Янишполя — надувной сапборд.

Отметим, что «Ёлка желаний» проводится с 2018 года по инициативе Движения Первых при поддержке Росмолодёжь.Добро. Старт Всероссийской акции дал Президент России Владимир Путин. Ежегодно она объединяет тысячи отзывчивых людей по всей стране.